Serie D, Mestre-Prodeco Montebelluna anticipata a sabato pomeriggio

Il match tra Mestre e Prodeco Montebelluna si giocherà sabato pomeriggio alle 14.30 anzichè domenica: ad ufficializzare l'anticipo la società arancionera con un breve comunicato sulle proprie pagine social: "A ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate si dispone l'anticipo della gara Mestre-Montebelluna, inizialmente programmata per domenica 4 dicembre 2022, a sabato 3 dicembre 2022 con inizio alle 14.30".

Il Mestre in caso di successo potrebbe fare un importante balzo in avanto e allonatarsi dalla zona a rischio, con una sconfitta invece rischierebbe di essere risucchiato in zona playout.