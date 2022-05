Il Mestre si ferma sulle Dolomiti

Al 6', dopo una conclusione debole di Ferchichi parata senza affanni da Canova arriva la prima nota di cronaca: Corbanese va in gol di testa mettendo in rete un cross di Mosca: il guardalinee ferma tutto per fuorigioco. Tre minuti dopo è De Paoli ad impegnare Da Re in una difficile parata con una conclusione violenta dalla distanza. Al 19' si mette in evidenza Cossalter con una serpentina in area che si conclude con una timida protesta per un presunto atterramento. Timide proteste per un fallo di mano in area mestrina anche al 36'. L'arbitro è perfettamente posizionato e lascia correre. Il primo tempo resta sui binari di un sostanziale equilibrio, con la Dolomiti che controlla il gioco e gli avversari che puntano a non subire troppo la loro iniziativa. Il risultato si sblocca però al 46' (primo minuto di recupero della prima frazione) con una punizione di Raimondi dal limite che passa tra le maglie della barriera (nell'occasione la retroguardia mestrina è decisamente colpevole). Subito dopo arriva il fischio del direttore di gara che pone fine al primo tempo.

Secondo tempo

Non fanno molto, nella ripresa, i ragazzi di Zecchin per raddrizzare il risultato. Le cose più belle della gara le fanno vedere ancora i padroni di casa; al 7' una staffilata di Mosca dal limite fa la barba alla traversa, dopo probabilmente una deviazione di un difensore non ravvisata dalla terna. Al 13' bella azione individuale ma un poco egoistica di Cossalter che trova la conclusione dal limite mancando il bersaglio (Onescu era meglio posizionato). Al 15' Corbanese, liberato da un pasticcio difensivo, da posizione decentrata e col portiere fuori dall'area piccola, prova la conclusione ma centra soltanto il palo. Va meglio, un minuto più tardi, a Cossalter che, a conclusione dell'ennesima azione individuale trafigge con un rasoterra il portiere avversario e vola così in doppia cifra. Al 28' arriva anche il terzo gol: lo realizza Pedji che devia in rete un cross dalla bandierina di Mosca. E potrebbe non finire qui perchè al 40' Faraon, appena entrato, servito da Cossalter, manda la palla a sbattere contro il palo. Il Mestre ci ha creduto troppo poco e le misure della sconfitta, alla fine, sono lo specchio della gara.