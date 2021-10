In attesa di Zecchin il Mestre porta a casa un punto

Tutto un altro Mestre rispetto a quello visto sinora. Grinta, gioco veloce e poche sbavature contro un Levico sempre pronto al contropiede. Subito tre occasioni, 2 con Battistini e una con Sottovia che costringono l'ottimo Rosa agli straordinari. Poi azione veloce con Sottovia che lancia Battistini in profondità facendo passare in vantaggio i nostri. Leggero calo nel finale ma comprensibile visto il ritmo dato sin dai primi minuti.

La ripresa

Secondo tempo con un Mestre generoso ma poco lucido sottoporta. Il Mestre è un po' schiacciato all'inizio ma efficace nel difendere ordinatamente. Davanti Sottovia e Battistini sempre sul filo del fuorigioco con il Mestre che crea le occasioni migliori (clamorosa la traversa di Sottovia). Gli sprechi vengono poi puniti da Sinani, capocannoniere che nel recupero pareggia aiutato dal palo. La classifica piange ancora, ma le prospettive stavolta non sono più così buie da quanto si è visto oggi in campo. Ora, in attesa di Zecchin in panchina, il prosieguo di campionato sarà da brividi.