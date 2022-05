L'Ac Mestre ricomincia con il botto

Confermati quindi il DS Enrico Buisolin, che accompagna il presidente fin dal primo ritorno in D, mister Gianpietro Zecchin (al suo quinto anno sulla panchina arancionera e settimo complessivo), il suo vice Ivan Galante, vera bandiera arancionera, con la più lunga militanza all?interno dell?Associazione, mister Gianni Careri, anche lui pluri-arancionero nel doppio ruolo di giocatore prima e allenatore dei portieri poi, ed Enrico Ioppi, stimato professionista e protagonista della preparazione atletica degli orange fin dai tempi di Zironelli.

Le dichiarazioni

?Una partenza col botto?, come ha dichiarato il Presidente Serena. In effetti, non sempre ? nel recente passato ? le idee sono state così definite fin da subito, mai come quest?anno. Da aggiugere a questo ? e qui permettete la nota personale di chi scrive ? è un vero piacere sentire un patron soddisfatto e molto propositivo. Insomma, il Mestre 2022/23 è già nato, ora non gli resta che crescere. E guardando il cielo in questa foto, è plausibile che crescerà sotto una buona stella.