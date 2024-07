Mestre scatenato, arrivano anche Arrondini e Mannucci

Altro acquisto per il Mestre che annuncia l'arrivo dell'attaccante Davide Arrondini, nell'ultimo biennio al Carpi dove ha segnato 16 in 68 presenze. Classe 1999, ha giocato tra Serie D e C con Classe e Fiorenzuola.



In precedenza gli arancioneri si erano assicurati il difensore centrale Tommaso Mannucci, coetaneo proveniente dal Seravezza Pozzi. Nativo di La Spezia, ha sempre giocato in Serie D con Aprilia, Pavia e Lavagnese.