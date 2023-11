Mestre, si è dimesso il vice allenatore Ivan Galante

Ivan Galante lascia il Mestre: il vice allenatore degli arancioneri, dal 2019 il secondo di Gianpietro Zecchin, si è ufficialmente dimesso. Termina così per lui una lunga militanza da allenatore iniziata nel 2015 nel settore giovanile e che in precedenza lo aveva visto protagonista da calciatore.



Di seguito il comunicato del club: "Questo pomeriggio Ivan Galante, allenatore in seconda dell’A.C.Mestre, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il presidente Serena e tutto il Club ringraziano Ivan per la professionalità, l’entusiasmo, la dedizione e l’amore per i nostri colori. Qualità sempre dimostrate in questi anni, prima come allenatore della Juniores e successivamente come allenatore in seconda della Prima Squadra. A lui va in nostro “in bocca al lupo” per il suo futuro professionale e privato. La Società valuterà nei prossimi giorni la figura più adatta per ricoprire il ruolo di allenatore in seconda".