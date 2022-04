Mestre vince in rimonta

Il match inizia a bassa intensità: gli ospiti non si scoprono, il Mestre fatica a trovare il bandolo della matassa e al 26', al primo errore, subiscono lo svantaggio: tutto nasce da un'incursione nella trequarti mestrina da parte di Riccardo Marini che ruba palla in mezzo a servire immediatamente in area la punta Antinoro dinanzi al quale si piazza Severgnini che tuttavia non riesce a impedirne il pallonetto vincente a beffare non solo il vicecapitano, ma anche Ronco, leggermente fuori posizione. Il Mestre sbanda e rischia ancora al 28' quando Davide Marini ruba palla a Corteggiano e prova dal cerchio di centrocampo a superare di nuovo Ronco, con la palla che si spegne però di poco oltre il palo.

Secondo tempo

Anche la ripresa inizia a favore del San Martino: al 13' punizione dalla trequarti sinistra di Ferrarese, Severgnini libera di testa, la palla arriva a Dalla Bernardina che tira dal vertice destro dell'area sul secondo palo, fuori di poco. A questo punto mister Zecchin rimescola le carte, dentro Vrikkis e Villanova per Busetto e Fabris, i padroni di casa osano di più e al 22' arriva il gol del pareggio: il protagonista è Tardivo che prende palla nella trequarti del San Martino e senza pensarci troppo tira dalla lunghissima distanza un preciso rasoterra che infilza Scalera nell'angolino basso alla sua destra. Al 24' Villanova scende verso l'area avversaria, resiste alle cariche dei difensori e prova la soluzione dal limite, Scalera blocca in due tempi. Al 29' il Mestre si porta sul 2-1: Davide Marini tentenna nel far ripartire l'azione, Segalina ne approfitta, ruba palla, si accentra verso il limite dell'area e scocca un rasoterra angolato sul palo di destra, imprendibile per Scalera che al 33' viene sostituito da Mora, con evidente disappunto del portiere che aveva iniziato da titolare. Il Mestre finalmente tira il fiato e gestisce il vantaggio senza troppi patemi fino al triplice fischio finale.