Al via il "mini abbonamento invernale" per i tifosi arancioneroverdi: i dettagli dell'offerta

La società del Venezia è lieta di comunicare ai propri tifosi ed appassionati il lancio del "Mini Abbonamento Invernale" in vista dei Big Match in programma nei mesi di novembre e dicembre, per assicurarsi un posto in prima fila fino alla fine del girone di andata.

L'inziativa

Da martedì 16 novembre i tifosi arancioneroverdi potranno assicurarsi il proprio posto per: Venezia FC - Inter (27 novembre), Venezia FC - Hellas Verona (5 dicembre), Venezia FC - Juventus (11 dicembre), Venezia FC - Ternana (14 dicembre), Venezia FC - Lazio (22 dicembre). Per tutelare i tifosi la società ha deciso di mettere in vendita 4.300 abbonamenti totali, in modo da garantire, ai sottoscrittori del pacchetto, la possibilità di accedere allo stadio anche in caso di riduzione della capienza al 50%.

Al momento della sottoscrizione il tifoso potrà decidere se associare l’abbonamento alla Tessera del Tifoso (in maniera digitale) o procedere con la stampa cartacea (PDF). Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sia online (sul sito sport.ticketone.it) che nei punti vendita autorizzati. L’adesione all’iniziativa speciale non abilita agevolazioni o prelazionisu eventuali future campagne abbonamenti.

Quando

Le vendite dei mini abbonamenti saranno organizzate nel seguente modo: dalle ore 10 di martedì16 novembre alle ore 9 di giovedì 18 novembre: prevendita dedicata agli ex-abbonati; dalle ore 10 digiovedì 18 novembre: vendita libera del solo pacchetto 5 gare. A partire dalle ore 10 di lunedì 22 novembre, inizierà la vendita della singola partita Venezia FC - Inter del Settore Ospiti con tessera del tifoso in attesa di determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e la prevendita per gli ex-abbonati. Dalle ore 10 di mercoledì 24 novembre verranno messi in vendita libera il residuo dei biglietti disponibili.

Prezzi

Di seguito i prezzi del "Mini Abbonamento Invernale": Curva Sud “Michael Groppello”: 100,00 euro, ridotto bambini 35,00 euro, ridotto ragazzo 75,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 85,00 euro Curva Nord Local: 100,00 euro, ridotto bambini 35,00 euro, ridotto ragazzo 75,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 85,00 euro. Distinti “Tribuna Valeria Solesin”: Laterali: 155,00 euro, ridotto bambini 45,00 euro, ridotto ragazzo 110,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 125,00 euro. Centrali: 185,00 euro, ridotto bambini 45,00 euro, ridotto ragazzo 135,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 155,00 euro. Gold: 210,00 euro, ridotto bambini 45,00 euro, ridotto ragazzo 150,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 170,00 euro. Tribuna Coperta: Laterale Bianca Nord e Sud: 250,00 euro, ridotto bambini 60,00 euro, ridotto ragazzo 170,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 195,00 euro. Centrale Verde/Arancio: 295,00 euro, ridotto bambini 70,00 euro, ridotto ragazzo 210,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 240,00 euro. VIP Nera: 400,00 euro, ridotto bambini 95,00 euro, ridotto ragazzo 295,00 euro, over 65 ed ex-abbonato 335,00 euro. *Ridotto Ragazzo: 13 -18 anni. *Ridotto Bambino: 4-12 anni,

Punti vendita

Di seguito i punti vendita autorizzati dove sarà possibile sottoscrivere il pacchetto: Tronchetto, agenzia Venezia Unica, dalle 8:30 alle 14:20, Piazzale Roma, postazione IAT (fronte Calatrava), dalle 8:30 alle 18:30, Stazione Scalzi, biglietteria linea 2, dalle 8:30 alle 18:30, Stazione Santa Lucia, postazione IAT, di fronte binario 2, dalle 10:00 alle 16:20, Rialto, biglietteria approdo Actv linea 2, dalle 8:30 alle 18:30, Piazza San Marco 71/f (sotto il Museo Correr), postazione IAT, dalle 9:00 alle 18:30, Lido Santa Maria Elisabetta, biglietteria approdo Actv, dalle 8:30 alle 18:30. Possibilità anche a Mestre, Dolo e Sottomarina presso Agenzia Venezia Unica. La società ricorda che nel rispetto delle normative COVID in vigore, l’accesso allo stadio sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di green pass. In mancanza di certificato, il tifoso non potrà accedere allo stadio e il "Mini Abbonamento Invernale" non verrà rimborsato.