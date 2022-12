Il Venezia la riprende: contro il Modena finisce 2-2

Dopo due vittorie consecutive il Venezia contro il Modena trova un pari: 2-2 il risultato finale.

La partita

La prima frazione si presenta subito molto equilibrata. Il Venezia si propone bene ma le due occasioni più ghiotte di Pohjanpalo e Crnigoj non si concretizzano. Al 37' il Modena passa in vantaggio: Ceccaroni tocca con un braccio, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Tremolada che insacca. Nella ripresa, appena otto minuti, e gli avversari segnano anche la seconda rete: è Bonfanti a schiacciare di testa e trafiggere Bertinato. Sembra una debacle ma il Venezia trova la forza per riprenderla: al 60' percussione in avanti di Pierini che crossa basso: Pohjanpalo non la prende, Crnigoj, invece, non sbaglia. Nel finale bravo Gagno a opporsi a Pierini ma al 90', in mischia, i lagunari trovano il pari con una botta di Johnsen. Inutile il recupero: le due squadre chiudono con un punto a testa.