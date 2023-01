E' morto Carlo Tavecchio: un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio

La FIGC e il calcio italiano piangono la scomparsa di Carlo Tavecchio, venuto a mancare nella notte all'età di 79 anni: da qualche giorno era ricoverato in un ospedale brianzolo. Attualmente Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, era stato Presidente della Federazione dall'agosto del 2014 al gennaio del 2018.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e dignità alle società dilettantistiche e che non ha mai rinunciato a innovare. L’impulso allo sviluppo del calcio femminile in Italia attraverso il connubio con i club professionistici maschili, l’introduzione in Italia della Goal Line Technology e del Var, così come la scelta in campo internazionale di appoggiare gli attuali vertici di UEFA e FIFA, sono state sue felici intuizioni”.

Nato nel 1943 a Ponte Lambro (Como), comune di cui fu anche sindaco, nonché fondatore e presidente della ASD Pontelambrese - squadra di calcio locale -, Tavecchio iniziò la sua carriera federale come consigliere del Comitato Regionale Lombardia della LND, divenendone poi presidente nel 1996. Tre anni più tardi venne eletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti: carica, questa, ricoperta fino all'agosto del 2014, quando arrivò l'elezione a presidente della FIGC. Nel 2007 era stato designato dall'UEFA come membro effettivo della Commissione per il calcio dilettantistico e giovanile.

La FIGC ha disposto che prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il weekend (compresi i posticipi di lunedì) venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Tavecchio. In segno di lutto, inoltre, le bandiere del palazzo di Via Allegri - sede della Federazione - e del Centro Tecnico Federale di Coverciano sono tenute a mezz'asta.