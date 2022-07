Nani lascia il Venezia: risoluzione consensuale del contratto per il portoghese

Nani non è più un giocatore del Venezia. La società arancioneroverde, infatti, in un comunicato ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luís Nani, con decorrenza a partire dal 30 giugno 2022. Il giocatore portoghese è arrivato in laguna nel gennaio 2022, collezionando 10 presenze e un assist in Serie A.