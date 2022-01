E' ufficiale, Nani al Venezia: l'ex Manchester vestirà l'arancioneroverde

Il Venezia si rinforza ancora: secondo quanto riportato da alcuni siti di informazione presto potrà vestire la maglia arancioneroverde Nani, ex esterno del Manchester United. Nani, classe 1986, all'apice della sua carriera ha vinto con i Red Devils quattro Premier League e una Champions. Nel 2016, inoltre, è salito sul tetto d'Europa con il Portogallo mentre nel 2017 è militato nelle fila della Lazio prima di approdare alla MLS e ora, battendo la concorrenza di Bologna e Genoa, in laguna. Altro giocatore di tecnica, Nani è un rinforzo di esperienza internazionale dopo l'approdo di Cuisance dal Bayern Monaco.

Carriera

Nei dettagli, Nani - al secolo Luís Carlos Almeida da Cunha - è una delle ali più talentuose della sua generazione, famoso per i suoi dribbling e per i suoi gol spettacolari. In carriera ha collezionato trofei quali il Campionato Europeo UEFA 2016 con il Portogallo, la UEFA Champions League 2018 e quattro titoli di Premier League inglese (2007/08, 2008/09, 2010/11, 20012/13) con il Manchester United, ed infine tre Taça de Portugal (2006/07, 2014/15, 2018/19) e una Taça da Liga (2018/19) con lo Sporting CP. Dopo essersi affacciato al grande calcio con lo Sporting, Nani si è trasferito allo United all'età di 19 anni, squadra nella quale ha poi giocato per sette stagioni, collezionando 41 gol e 73 assist in 230 partite in tutte le competizioni. La sua stagione migliore è stata probabilmente quella del 2010/11, annata in cui ha messo a segno 10 reti, ed in cui ha vinto il premio Players' Player of the Year, trascinando lo United alla conquista della Premier League ed al raggiungimento della finale di Champions League. Dopo essere ritornato in prestito allo Sporting nel 2014/15, ha poi giocato per club prestigiosi quali Fenerbahçe, Valencia e Lazio, questo prima di tornare nuovamente allo Sporting per un terzo trionfale atto nel 2018/19 - annata in cui ha messo a segno sette gol in campionato, uno in coppa, nonché il rigore decisivo che ha permesso allo Sporting di alzare la coppa di lega, tutto questo prima di lasciare a metà stagione per unirsi agli Orlando City con un contratto da giocatore designato. Nelle tre stagioni passate ad Orlando, Nani ha collezionato 28 gol e 23 assist in 77 presenze, venendo peraltro nominato MLS All-Star sia nel 2019 che 2021. A livello internazionale Nani ha siglato 24 gol in 112 presenze con il Portogallo, ed ha partecipato con la sua nazionale alla Coppa del Mondo FIFA 2014 e ai Campionati Europei UEFA 2008, 2012 e 2016 - segnando tre gol in quest'ultimo torneo, di cui uno in semifinale, e giocando tutti i 120 minuti della finale contro la Francia, occasione in cui il Portogallo ha conquistato il suo primo Campionato Europeo.

Bjarkason

La società in queste ore ha inoltre fatto sapere che è stato definito il passaggio del centrocampista della nazionale islandese Under 21 Bjarki Steinn Bjarkason alla società US Catanzaro 1929 con la formula del prestito fino al termine della stagione. In questa stagione, Bjarkason ha esordito contro il Milan nella ventunesima giornata di Serie A, collezionando inoltre una presenza da titolare in Coppa Italia nel match vinto dal Venezia contro la Ternana. Nella passata stagione, Bjarkason ha collezionato un totale di 12 presenze (di cui 4 da titolare) tra Coppa Italia, Campionato di Serie B e Playoff, contribuendo alla storica promozione in Serie A del club. Bjarkason, arrivato al Venezia dal club islandese di prima divisione Íþróttabandalag Akraness nell'agosto 2020, ha recentemente prolungato il contratto fino alla stagione 2023/24.