Il sogno di riportare il Basket Mestre in serie A ma anche la volontà di rivedere la città di Mestre brillare e pulsare di vita come in quegli anni '80, quando la squadra calcava i parquet di A1 e A2. Da questi presupposti nasce il Consorzio Progetto Mestre che la sera di giovedì 9 dicembre, presso il ristorante Do Ciacole di Olmo di Mira, vivrà la sua prima serata ufficiale, il primo ritrovo di quella che vuole essere una squadra anche fuori dal campo, un gruppo attivo per portare in alto il Basket Mestre – il consorzio avrà il 30% delle quote della società – ma anche condividere insieme progetti e iniziative per far crescere ognuno di suoi affiliati e la città stessa.

Il presidente Feliziani

“Il Consorzio è una aggregazione quindi, un Club di partner – spiega il presidente del Basket Mestre Guglielmo Feliziani – che possono entrare a titolo personale come professionisti, ex sportivi o semplici appassionati o anche come rappresentanti di aziende partner del progetto".

Come partecipare

Il Consorzio possiede il 30% delle quote del Basket Mestre 1958 ed è quindi un socio determinante nelle scelte della società sportiva, anche grazie alla presenza nel Consiglio di Amministrazione del Basket Mestre 1958 stesso di un membro individuato dal Consorzio con votazione annuale da parte dei consorziati. Questo rappresentante all’interno del CDA del Basket Mestre 1958 rendiconterà in modo molto frequente i consorziati e lo stesso CDA del Consorzio sulle scelte interne, strategiche, a volte anche molto delicate e determinanti, alle quali lui stesso contribuirà con il suo voto nei CDA. Il Consorzio quindi, con i suoi organi di governo e con i suoi consorziati anche singoli, potrà influenzare significativamente la crescita del progetto del Basket Mestre creando quella simbiosi forte tra consorziati e squadra sportiva come avviene in piazze ambiziose come Barcellona, o come Trento o Treviso in Italia. I nostri consorziati sono quindi il cuore pulsante di Mestre, del Progetto Mestre, e insieme si attiveranno tutte quelle iniziative che permettano di condividere esperienze sia lavorative che extra lavorative per creare un gruppo coeso, un CLUB che faccia davvero squadra in tutti i sensi”.

Il primo gruppo

Il Consorzio Progetto Mestre è il primo gruppo di questo tipo che nasce con finalità sportive sul territorio e sarà presieduto inizialmente dall’architetto Filippo Caprioglio, professionista appassionato, da sempre vicino alla squadra: in seguito sarà il CDA del Consorzio stesso a scegliere la propria futura guida in tutta indipendenza e autonomia rispetto al Basket Mestre. Il progetto Mestre diventa quindi una parte integrante della società Basket Mestre, una struttura che potrebbe anche aumentare ulteriormente di peso nelle scelte societarie in futuro.

Uno sguardo al futuro

“Se, come ci auguriamo, il nostro progetto di coinvolgere la città in questa crescita dovesse avere un riscontro molto positivo – precisa ancora Feliziani – non è escluso che in futuro le quote del consorzio aumentino a vadano anche oltre l’attuale 30%”.

Come si svolgerà l’attività del Consorzio Progetto Mestre?

“Le occasioni per discutere e valutare le scelte strategiche saranno gli incontri periodici dei consorziati, organizzati dal consorzio stesso con cadenza più o meno ogni due mesi e di cui giovedì avremo il primo in assoluto – spiega ancora Feliziani – che saranno primariamente dedicati a creare e alimentare sinergia, amicizia e condivisione tra i consorziati ed in seconda battuta anche dedicati a informare i consorziati sulle evoluzioni del progetto sportivo. In tal senso è fondamentale partecipare attivamente e con continuità agli eventi, anche ludici, del Consorzio che creeranno quell’humus di armonia e confidenza fondamentali per poi condividere insieme progetti sia sportivi che imprenditoriali con risvolti economici importanti per tutti. L’obiettivo è riuscire insieme a fare squadra sia a vantaggio delle proprie attività economiche grazie ad interazioni importanti tra i consorziati, sia di riflesso per il Progetto Sportivo che ci accomuna tutti.”