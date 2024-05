Lunedì il debutto del Venezia nei playoff, Niederauer: «In testa un unico obiettivo»

Il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, allontana presunte voci di mercato attorno alla rosa e allo staff tecnico della propria squadra e traccia gli obiettivi per l'immediato futuro: «Nessuno ci ha chiamato per parlare del nostro allenatore o dei nostri giocatori - ha detto venerdì -. Forse alcune di queste voci sono state diffuse per distrarci. Ma noi non ci faremo distrarre, il 100% della nostra attenzione è rivolta al presente e alla possibilità di conquistare la promozione».

Niederauer ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto nella stagione regolare, sottlineando che «all'inizio della stagione, ottenere il terzo posto sarebbe stato considerato un ottimo risultato. Solo quando si è così vicini al secondo posto e non lo si raggiunge, il terzo posto può sembrare una delusione».

Se il Venezia dovesse staccare il biglietto per la serie A, «il nostro piano prevederebbe la conferma del nucleo della squadra con l'aggiunta di alcuni giocatori laddove è necessario», ha precisato il presidente dei lagunare. Nel caso in cui la promozione dovesse sfuggire, invece, «le cose potrebbero andare diversamente - ha aggiunto -. Potrebbero giungere richieste per giocatori e staff e in quel caso lavoreremo insieme per determinare il percorso migliore per tutti».

Ultimo punto toccato da Niederauer, la solidità del club: «In vista della prossima stagione - ha spiegato - abbiamo stabilizzato la situazione finanziaria e lavorato con la Fifa e i grandi club per saldare tutti gli importi dovuti. Non avremo problemi ad iscriverci e ad essere attivi nel mercato estivo, quindi potremo fare quanto opportuno indipendentemente dalla categoria in cui giocheremo. Ma tutto questo riguarda il futuro».