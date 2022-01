Niederauer rompe gli indugi e chiede la vittoria a tavolino contro la Salernitana

In seguito al match casalingo valido per la Giornata 22 del campionato di Serie A 2021/2022, in cui il Venezia ha conquistato un punto in rimonta nell’1-1 contro l’Empoli, il Presidente Duncan Niederauer ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della stagione.

Il punto della situazione

Il Presidente del Venezia Duncan Niederauer: «Ieri è stato come assistere a due partite in una: un primo tempo difficile, in cui siamo rimasti in partita grazie all’ottima prestazione di Luca Lezzerini, ed una seconda frazione di gioco in cui invece sembravamo una squadra completamente diversa, con un approccio aggressivo e propositivo. Credo che a questo abbia non poco contribuito l’ingresso di Nani, la cui prestazione, oltre ad aver portato in dote l’assist per il pareggio di Okereke, ha comportato un cambio di atteggiamento di tutta la squadra. Personalmente confido che ciò che abbiamo visto nel secondo tempo sia un punto di partenza per le gare che andremo a disputare in futuro. Le ore precedenti al match le ho passate in giro per Venezia, e poi nello specifico a Sant’Elena: ho scattato molte foto con i tifosi, soprattutto con i più piccoli, e la cosa, unita al vedere la passione della gente mentre si recava alla stadio, mi ha riempito di gioia. Partite come quelle di ieri sono match che per noi sono molto più importanti di quelli che ci troviamo a giocare contro squadre di grande blasone, è infatti in gare come queste che ci si giocano gli scontri diretti per la salvezza. Per questa ragione vorrei che i nostri tifosi siano presenti soprattutto in occasioni del genere, perché loro hanno un grande impatto sui ragazzi in campo, sono il nostro dodicesimo uomo, nonché un supporto imprescindibile per raggiungere il nostro obiettivo di rimanere in Serie A. Ciò che stiamo facendo livello di mercato trova la sua ratio non solo nel tentativo di perseguire la permanenza nella massima serie, ma anche, al contempo, nella realizzazione di un progetto che rappresenta la visione del club e la strada che questi ha intrapreso già quest’estate».

Salernitana?

Riguardo a ciò che è accaduto contro la Salernitana, il presidente ha le idee chiare: «So che la decisione - dice - sarà presa venerdì. Ciò che mi sento di dire è che noi abbiamo rispettato le regole, ed abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato chiesto. Ora ciò che ci aspettiamo è la stessa osservanza e coerenza rispetto al regolamento. Pleonastico dire che l’unica decisione dunque possibile in tal senso è la nostra vittoria per 3-0 ed i tre punti assegnati al Venezia. I lavori al Penzo sono finiti e sono più che soddisfatto. Per ciò che riguarda invece il Taliercio, come sapete abbiamo una concessione di 40 anni, e nei prossimi mesi mi aspetto di avere un quadro preciso dei lavori che la società andrà a svolgere. Certo è che sarà uno degli investimenti più grandi del nostro corso societario, questo perché il Centro Sportivo è un tassello fondamentale del processo di crescita del club, soprattutto per ciò che concerne la realizzazione di un’academy che rappresenti il fiore all’occhiello della società nel futuro, un progetto, questo nella fattispecie, che è a mio avviso il più significativo per la prospettiva a lungo termine del club. Oltre al nuovo shop in Santi Apostoli la società è intenzionata ad aprirne un altro a breve, sempre a Venezia. Una volta poi che i lavori al Taliercio saranno completati è nostra intenzione aprirne uno anche all’interno del Centro Sportivo, questo perché quel luogo dovrà essere la casa di tutta la famiglia Venezia, ed i nostri tifosi sono parte di essa. Parlando poi della squadra femminile, non posso che dirmi orgoglioso di ciò che le ragazze stanno facendo, e per quello che hanno dimostrato nella prima parte della stagione, personalmente credo siano al momento la miglior squadra del campionato».