Prima Categoria, il Noventa riparte con slancio dopo la retrocessione

Il Noventa getta le basi per la nuova stagione: reduce da un'amara retrocessione dopo parecchi campionati in Promozione, la formazione neroverde punta a ripartire con slancio e ambizione in Prima Categoria.



In primis cambia il direttore sportivo che non sarà più Andrea Carli, con il quale si è chiuso il rapporto dopo due stagioni. L'incaricato è passato a Michele Bergamo, in questa stagione subentrato in corsa sulla panchina nel girone di ritorno e allenatore di lungo corso (Gorghense, Musile Mille, ecc).



Il nuovo allenatore è invece Diego Moro, fresco di separazione dal San Vendemiano. All'ex tecnico di Team Biancorossi e Santa Lucia il compito di risollevare i neroverdi nel prossimo campionato di Prima Categoria.