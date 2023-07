Nuova stagione alle porte: svelata la maglia pre-match 2023/2024 del Venezia Calcio

La nuova stagione è davvero alle porte: il Venezia ha svelato oggi la maglia pre-match 23/24, che quest'anno sottolinea il legame della squadra con la città di Venezia e celebra il rapporto tra i tifosi arancioneroverdi e il Venezia FC. Quella della maglia pre-match è la prima delle 4 release che compongono la collezione 23/24, uno stile unico, che coniuga fashion e qualità italiana. La maglia pre-match del Venezia FC 23/24 è disponibile a partire da oggi su shop.veneziafc.it, presso i negozi ufficiali del Venezia FC di Rialto e SS Apostoli, a Venezia, e presso il Venezia FC store c/o M9 di Mestre.



Ispirata alla città di Venezia e allo spirito della sua gente, la campagna pubblicitaria firmata dal fotografo inglese Sam Gregg vede come protagonisti i cittadini, isolani e di terraferma, che costituiscono il tessuto sociale lagunare: dai pescatori della Giudecca agli artigiani, dai ragazzini che giocano a pallone nei campielli ai maestri d’ascia degli squeri: persone comuni unite da un unico fil rouge, il loro essere veneziani. Questa campagna è un omaggio ai tifosi, che sono l'essenza del nostro club, e mette in luce l'anima della città e dei suoi abitanti nelle varie sfaccettature della vita quotidiana.



Duncan Niederauer, Presidente del Venezia FC, ha commentato: «Il lancio della collezione 23/24 è davvero un momento simbolico, poichè rappresenta in tutto il mondo la nostra città, i nostri giocatori e soprattutto i nostri tifosi. Abbiamo una identità molto chiara, e la nuova collezione vuole sottolineare il nostro impegno e la nostra mission, con particolare attenzione all'eccellenza sportiva, alla cultura veneziana e alla responsabilità sociale. Ci auguriamo di vedere i tifosi arancioneroverdi sfoggiare con orgoglio la nostra nuova collezione sia a Venezia che nel mondo», ha aggiunto.



Nata dalla collaborazione con lo studio di design Bureau Borsche, già autore del rebranding del club nell'estate 2022, la maglia pre-match 23/24 si compone di righe verticali equamente ripartite fra i colori sociali, l’arancio, il nero e il verde, su cui si staglia il logo del club declinato in bianco. La release dà così il via alla terza stagione della partnership del Venezia FC con Kappa.