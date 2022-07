Presentata la nuova maglia del Venezia in stile anni Novanta

Il Venezia ha presentato la sua maglia home 22/23. Una divisa che si ispira agli anni ’90, in cui si rinviene un mix impeccabile di tradizione e modernità che conferisce un'immagine pulita e contemporanea al look classico delle magliette da calcio con colletto e a maniche lunghe.



In collaborazione con lo studio di design Bureau Borsche - famoso per il suo lavoro con Balenciaga e Supreme, solo per citarne alcuni - e con il partner tecnico Kappa - i cui kit iconici e le tute rappresentavano l’emblema degli anni '90 - la maglia home del Venezia 22/23 va a trasformare il calcio vintage in alta moda. L’elegante e semplice design di Borsche ha il merito di trasmettere una sensazione di lusso. La maglia, di un colore nero intenso, è impreziosita da una sottile e sobria nastratura arancione e verde che corre lungo le maniche e sui fianchi, realizzata in modo impeccabile da Kappa. Il colletto, con chiusura a bottone singolo, mantiene perfettamente l’armonia del motivo a righe arancioni e verdi della divisa. La maglia è poi rifinita con ricche decorazioni in oro, fra cui spicca il nuovo stemma del club completamente dorato, e la nuova scritta al centro del petto che, a differenza della scorsa stagione, è più piccola e recita Città di Venezia. La maglia home del Venezia 22/23 è disponibile da oggi, sia nella sua versione a maniche lunghe, che in quella a maniche corte, su shop.veneziafc.it.

In queste ore, inoltre, la società ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dor Peretz. Il giocatore israeliano è arrivato in laguna nell’estate del 2021 e ha collezionato 21 presenze e 2 assist in arancioneroverde tra Campionato e Coppa Italia.