O capitano! Mio capitano! Marco Modolo appende gli scarpini al chiodo

Il Venezia annuncia con emozione e gratitudine il ritiro dal calcio giocato di Marco Modolo, storico capitano e figura fondamentale nella storia del club.

Marco è entrato a far parte della famiglia del Venezia ancora giovanissimo nel settore giovanile arancioneroverde, dimostrando sin dal primo giorno un impegno e una dedizione straordinari. Nel corso degli anni, ha indossato la maglia arancioneroverde con orgoglio e ha rappresentato con onore i valori del club. Le sue qualità di leadership, il suo spirito di squadra e la sua professionalità lo hanno reso un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo, divenendo una vera e propria bandiera del club. Con 273 partite giocate e 27 gol, Modolo è entrato di diritto nella storia del Venezia , divenendo il secondo giocatore con più presenze con la maglia arancioneroverde. Durante la sua carriera con il Venezia , Marco ha contribuito in maniera determinante alla risalita del club dalla Serie D alla Serie A, ottenendo ben 4 promozioni, di cui 2 dalla Serie B alla Serie A. Il suo carisma come capitano e come uomo ha lasciato un segno indelebile nella storia del club e nel cuore dei tifosi. Il Venezia desidera ringraziare Marco Modolo per il contributo inestimabile che ha dato alla squadra ed alla società.