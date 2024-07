Omar Pezzotti è il nuovo segretario dell'Union Clodiense

L’Union Clodiense comunica di aver affidato l’incarico di Segretario Generale a Omar Pezzotti.

Pezzotti, originario di Desenzano sul Garda (BS), 48 anni compiuti lo scorso 3 marzo, ha già una lunga carriera alle spalle, iniziata nel 1999 alla AC Rivoltella, prima come Dirigente Accompagnatore, poi come Direttore Generale; dal 2004 al 2006 e dal 2007 al 2009 Direttore Sportivo (è in possesso di Patentino) al Rezzato; nella stagione 2006/2007 segretario generale alla Cremonese; dal 2009 al 2011 segretario generale al Rodengo Saiano e poi dieci anni come segretario generale alla Feralpisalò fino al dicembre del 2020.