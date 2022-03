Serie A, tra gli allenatori a rischio spunta anche mister Paolo Zanetti

In un momento particolarmente delicato per il Venezia, arrivano anche le previsioni poco rassicuranti riguardo la panchina arancioneroverde degli analisti delle scommesse. Sembra aver perso lo smalto di inizio 2022 lo Spezia di Thiago Motta, reduce da tre sconfitte consecutive arrivate nei minuti finali, e di nuovo vicino al terz’ultimo posto occupato dal Venezia di Paolo Zanetti, lontano parente della squadra rivelazione vista nel girone di andata con una sola vittoria nelle ultime 13 giornate.

Per i betting analyst di Snai proprio questi due allenatori sono quelli che rischiano l’esonero: la quota più bassa è per il tecnico italo-brasiliano, fissata a 1,75 mentre sale a 2,25 un addio anticipato del mister dei lagunari. Sotto osservazione anche la situazione di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese fermo a quota 26 proprio come lo Spezia – ma con due gare da recuperare – in quota a 2,75, mentre il girone di ritorno a ritmo Europa per il Cagliari ha reso meno ballerina la panchina di Walter Mazzarri, ora proposto a 4,50.