Paolo Vanoli alla vigilia di Venezia-Spezia: "Il gruppo fa la differenza"

Alla vigilia della quinta giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare lo Spezia allo stadio Pier Luigi Penzo domani alle ore 20:30, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.





“Sono molto contento che Joel sia rimasto e penso che lo siano anche i nostri tifosi, ho sempre visto in lui la voglia di restare qui e dare il massimo. Bisogna ringraziare il Direttore per il lavoro svolto e il Presidente per lo sforzo che ha fatto nel trattenerlo. Durante la sosta delle nazionali, io ed il mio staff siamo riusciti a monitorare e seguire attentamente tutti i giocatori che sono partiti e abbiamo lavorato bene con chi è rimasto qui. Per me è una grande soddisfazione vedere i miei ragazzi rappresentare le loro nazioni, lavoro anche per questo. A Cittadella ho scelto di schierare diversi interpreti che finora avevano avuto meno spazio perché penso di avere una rosa completa e mi fido di chiunque scenda in campo. A me piace lavorare con tutto il gruppo perché è ciò che fa la differenza. Dell’ultima partita mi è piaciuto molto lo spirito che ci abbiamo messo ma nella seconda parte ci è mancata la qualità nell’ultimo passaggio. Per quanto riguarda lo Spezia, che per me è una delle candidate alla vittoria del campionato, posso dire che ha una rosa veramente completa composta da ottimi nuovi innesti, conferme importanti e giovani interessanti. Ho sempre un po’ di paura della prima gara dopo la sosta, ai miei ragazzi ho detto di restare sul pezzo e di non sbagliare approccio. Come ripeto sempre noi dobbiamo innanzitutto essere una squadra e rispecchiare lo spirito dei nostri tifosi. A livello tattico stiamo ancora sviluppando delle idee di gioco, abbiamo cambiato tanto rispetto all’anno scorso e questo ci porta a non avere ancora dei meccanismi perfetti. Io credo fortemente in questa squadra, senz’altro ci vuole un po’ di tempo ma stiamo lavorando giorno per giorno per sistemare qualche dettaglio; fa tutto parte di un processo e i ragazzi ne sono consapevoli.“