Ufficiale, Paolo Vanoli lascia Venezia. Niederauer: «Ha espresso la volontà di andarsene»

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora c'è l'ufficialità. Paolo Vanoli, allenatore artefice della promozione del Venezia in serie A, l'anno prossimo non sarà alla guida degli arancioneroverdi. Ad attenderlo c'è il Torino, che per assicurarsi il tecnico dovrà pagare la clausola di rescissione da un milione di euro prevista dal contratto.

A confermare la presa di posizione di Vanoli è stato il presidente del club lagunare, Duncan Niederauer, con una nota diffusa in serata. Il numero uno lagunare, giovedì mattina in conferenza stampa, aveva confermato l'intenzione di proseguire il percorso nel massimo campionato italiano con l'allenatore varesino, salvo dover rettificare al termine dell'incontro con il suo procuratore: «Ci ha comunicato la sua volontà di lasciare Venezia - ha spiegato Niederauer -. Siamo dispiaciuti di questa notizia, perché volevamo continuare il nostro percorso insieme».

Impossibile vincolare un tecnico che ambisce a palcoscenici, per il momento, più allettanti in termini sportivi, ma nessuno sconto a Urbano Cairo, numero uno del Torino. Niederauer è stato chiaro: «C'è anche una clausola contrattuale da tenere in considerazione, che prevede il pagamento di una penale, che la società che vorrà avvalersi dei servizi dell'allenatore che ci ha portato in serie A dovrà onorare».

L'obiettivo in casa Venezia, ora, è trovare in fretta un sostituto per la panchina. I primi nomi circolati sono quelli di Eusebio Di Francesco, appena retrocesso con il Frosinone, Vincenzo Vivarini, tecnico della sorpresa Catanzaro, legato però ai giallorossi fino al 2025 e soprattutto Roberto D'Aversa. L'ex tecnico di Lecce e Parma sarebbe infatti il primo nella lista del ds Filippo Antonelli. Possibile outsider è l'ex Udinese Andrea Sottil, cercato anche dal Cesena, neopromosso in Serie B.