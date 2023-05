Parma-Venezia, di scena l'ultimo atto per i playoff

L'ultimo atto della stagione regolare di serie B si giocherà domani sera. Il Venezia incontrerà il Parma in quella che sarà la gara decisiva per i playoff. Alle spalle cinque risultati utili consecutivi per gli arancioneroverdi, mentre i gialloblu sette. Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli, ex della sfida. Appuntamento alle ore 20.30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma.



Questi i convocati dal tecnico. Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää, Filippo Neri. Difensori: Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Marco Modolo, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo