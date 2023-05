Il Parma vince, ma la gioia è tutta del Venezia che si qualifica per i playoff

Pali e traverse, una partita combattuta, e, nonostante la sconfitta contro il Parma per 2-1, alla fine il Venezia approda ai playoff.

La partita

All'11' i gialloblu passano in vantaggio: Candela tocca di mano, per l'arbitro è rigore per il Parma. Dal dischetto va Vazquez che sigla l'1-0. Alla mezz'ora i ducali rischiano il raddoppio: il palo salva il Venezia. La partita è combattuta poi al 44' il pareggio arancioneroverde: è Pohjanpalo a colpire di testa e fare 1-1. Il Parma in chiusura di primo tempo si rende ancora pericoloso, ma senza affondare. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Zanimacchia che tenta prima di sorprendere Joronen con una prodezza e poi si mangia nuovamente il possibile secondo gol a botta sicura. Il Venezia prova a spezzare il ritmo degli avversari ma senza fortuna. Al 56' il Parma colpisce poi un palo con una botta dalla distanza di Estevez e al 78' trova il 2-1: buco della difesa, Camara insacca. C'è ancora tempo per una traversa al 90': è il Venezia con Milanese a sfiorare questa volta il 2-2. Una sconfitta che non scalfisce la gioia veneta: il Venezia, infatti, entra nei playoff.