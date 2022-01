Pasquale Mazzocchi passa alla Salernitana: per lui prestito con obbligo di riscatto

Il terzino Pasquale Mazzocchi passa alla Salernitana. Il Venezia ha fatto sapere che il difensore napoletano classe 1995 si unirà alla squadra campana con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Carriera

Giunto in laguna la scorsa estate, Mazzocchi ha contribuito in maniera importante alla conquista della Serie A da parte del Venezia, collezionando in totale 39 presenze fra la regular season di Serie B 2020/21 ed i playoff, e soprattutto scrivendo una pagina importante della storia del club. In questa stagione, Mazzocchi ha totalizzato 18 presenze in Serie A con la maglia lagunare, compreso quello che è stato il suo debutto assoluto nella massima serie, avvenuto nell'agosto 2021.