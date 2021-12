Per lo Spinea un pareggio che non serve a molto

Partita iniziata con 45 minuti di ritardo perchè durante il riscaldamento l'assistente Nidaa Harder si è infortunata e si è riusciti a sostituirla con l'arbitro Soncin di Mestre. Spinea schiera tra i pali il classe 2004 Fiorenzato, che esordisce in serie D, a causa dell'infortunio al ginocchio patito dal portiere titolare Urban. E' Montebelluna che prova a fare la partita in avvio. Al 6' viene ammonito Compagno dello Spinea per gioco falloso. Al 9' per la prima volta si vedono in avanti i padroni di casa con Chin che riesce a crossare dalla sinistra ma Menato la mette fuori. Da corner si fa pericoloso il Montebelluna al diciannovesimo, con Vedova che spizza la palla di testa ma mette però a lato. Al minuto 24' lancio lungo per Spencer in area, che però non riesce a controllare la sfera. Al 27' occasionissima per i veneziani, con il rasoterra di Strecchie che finisce sul palo e sulla ribattuta il tiro di Ferrazzo viene salvato sulla linea da un difensore a portiere battuto. Al minuto 41 Abdulai riesce a recuperare palla a centrocampo e ad avviarsi verso la porta avversaria, ma il suo passaggio al centro viene neutralizzato dalla difesa dello Spinea. Le due squadre vanno quindi al riposo sullo 0-0.

La ripresa

Al 2'della ripresa Abdulai riesce ad entrare in area dalla sinistra ma il suo rasoterra è debole e facile preda di Fiorenzato.

Al 7'occasione di contropiede per i padroni di casa, Fantinato però conclude direttamente a rete senza centrare lo specchio della porta. Al minuto 14 per il Montebelluna esce D'Arrigo per De Min, che un minuto dopo ha una bella occasione dal limite dell'area ma spara fuori. Al 19' Spinea sostituisce Fantinato per Barbon mentre il Montebelluna avvicenda Longato con Tomasi.

Poco dopo ancora un cambio per lo Spinea che sostituisce Chin con Zanchin.

Al 27' incursione dello Spinea sulla sinistra, Bonato respinge con i pugni e sulla ribattuta Brugnolo da fuori area spara sopra la traversa. Un minuto dopo Menato entra in area ma al momento di calciare scivola a terra. Altra sostituzione per gli ospiti subito prima della mezz'ora con Pellegrini che prende il posto di Spencer. Poco dopo viene ammonito Dal Compare dei gialloblù e al trentacinquesimo anche Menato e tra i trevigiani Scandilori e D'arrigo. Al quarantesimo doppia occasione per il Montebelluna con Fasan che si incunea sulla destra ma il suo tiro viene ribattuto di piade da Fiorenzato e subito dopo De Min da fuori area la mette alta ma non di troppo. Finisce con il Montebelluna che nel recupero prova a spingere senza trovare però il guizzo decisivo.