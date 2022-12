Una doppietta nel primo tempo stende il Venezia: il Perugia passa 2-1

Il Venezia ha affrontato il Perugia in trasferta in un match disputatosi in uno Stadio Curi ricoperto dalla nebbia.

La doppietta di Francesco Lisi, uno è una parabola deviata da Candela, l'altro una prodezza dalla distanza, nei primi quindici minuti di gioco fa venire meno l’imbattibilità della formazione di mister Vanoli, durata quattro partite, e nulla può il tentativo di reazione degli arancioneroverdi che pure sfiorano il gol in un paio di occasioni e trovano la rete di Joel Pohjanpalo solo in pieno recupero: i padroni di casa fermano il risultato sul 2-1.

Vanoli al termine del match: «I ragazzi hanno giocato bene, ma sono rimasti destabilizzati dall’aggressività del Perugia e non sono stati altrettanto bravi nell’attaccare l’ultimo terzo di campo. Abbiamo sicuramente pagato in esperienza, dobbiamo ancora capire quando è il momento di gestire e quando è il momento di attaccare gli spazi. In un campionato come la Serie B, soprattutto in un’annata la cui difficoltà è dimostrata dai continui ribaltamenti di fronte, fondamentale è la concretezza e la capacità di non abbattersi».