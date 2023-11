Portogruaro ancora più su, il Mestre crolla ancora: finisce 0-3 al Baracca

MESTRE - PORTOGRUARO 0-3



Marcatori: s.t. 7°A. Rossi,35° Nicoloso, 37° Ejesi (R).

Mestre: Yabre, Brigati, Maset (79’Gabrieli), De Leo, Frison, Carini, Pinton (63’ Miccoli), Mozzo (75’ Carli), Ndreca, Moraschi (55’ Barzon), Imputato. A disposizione: Bonardi, Del Savio, Salomone, Bortoluz, Montalto. All: Gianpietro Zecchin.

Portogruaro: Sfriso, Boccafoglia, Peschiutta, Poletto (81’ Samotti), Calcagnotto, Pettinà, (86’ Sambo), A. Rossi (61’ Zanotel), Longato, Ejesi, (83’ Villanova), Nicoloso, K. Rossi (61’ Zupperdoni). A disposizione: Battaiotto, Speltri, Nalesso, Stefani. All: Gerardo Furlanis.

Arbitro: Leone di Avezzano, assistenti: Sciotti di Bologna e Stotani di

Viterbo.

Note: espulso: Brigati al 70’ per doppia ammonizione. Ammonito Villanova. Calci d’angolo 8 a 3 per il Mestre. Recupero 1+4. Spettatori 500 circa.



Partenza decisa da entrambe le parti, già al 3’ Ndreca servito da Brigati piazza un diagonale fuori di un niente, un minuto dopo risponde il Porto con Andrea Rossi che da destra cerca l’omonimo Kevin a centro area mancando di poco la deviazione decisiva sotto porta. Al 5’ bel tiro a giro di Frison su azione d’angolo con Sfriso pronto alla deviazione. Si arriva al 26’ con De Leo pronto a servire Moraschi, destro velenoso che sfiora il palo. Al 29’ angolo di Imputato. Moraschi svetta di testa palla appena sopra la traversa. Al 35’ l'ex Poletto prova il lancio a centro area, Carini si allunga per allontanare, ne esce un pallonetto beffardo sventato d’istinto da Yabre. Al 40’ altro angolo da destra di Imputato, Moraschi di testa prova la deviazione sul palo più lontano dove a Ndreca non riesce la deviazione vincente, ma è proprio il Porto a rischiare il vantaggio al 45’, il tiro cross di Boccafoglia va a stamparsi sulla traversa.



Il buon Mestre del primo tempo nella ripresa svanisce come neve al sole, e al 52’ i granata passano in vantaggio: Nicoloso serve a centro area Ejesi il quale in scivolata trova l’appoggio per l’accorrente Andrea Rossi, controllo e tiro sul secondo palo a mezza altezza. Il Mestre fatica a reagire e l’unica azione degna di nota arriva da un cross di Mozzo dal vertice destro con Frison ad impattare di testa, sfera sopra il montante. La formazione di casa al 70’ resta in dieci, Brigati commette un inutile fallo a centrocampo rimediando la seconda ammonizione. Il Porto un minuto dopo potrebbe subito approfittare della superiorità numerica, cross di Boccafoglia per il neo entrato Zanotel, tiro ben angolato che impegna Yabre costretto a distendersi per la deviazione. Non tarda ad arrivare il raddoppio, ci pensa proprio l’ex Nicoloso con un tiro a giro implacabile su servizio di Ejesi, Yabre questa volta può solo guardare. Terza marcatura due minuti più tardi, Carini atterra maldestramente all’interno dell’area Zanotel, rigore indiscutibile. Dal discetto Ejesi timbra il cartellino per uno 0-3 forse un pò troppo pesante per quanto si era visto nella prima frazione ma che legittima l’ottimo momento del Porto alla quinta vittoria consecutiva, mentre la formazione di Zecchin incassa la quinta sconfitta consecutiva.