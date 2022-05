Il Portogruaro conferma Mauro Conte

Il tecnico del trionfo non era affatto convinto di restare alla guida dei granata anche nella categoria superiore. Per tale motivo, il giorno dopo l'avvenuto salto di categoria, non aveva voluto sbilanciarsi circa il suo futuro. Di riflesso, anche la società aveva sempre preferito glissare sull'argomento allenatore. Questo sino a quando è stata finalmente sciolta la riserva da parte del medesimo. "Non volevo rischiare di rovinare il ricordo di quanto fatto di straordinario in questa stagione. E' stato decisivo ha dichiarato l'ultimo colloquio che ho avuto con la proprietà. Dopo che mi sono stati illustrati i programmi ho capito che vi sono idee ben chiare, che si vogliono fare le cose per bene con l'obiettivo di continuare a crescere. Di conseguenza sono rimasto più che volentieri, perché Portogruaro non è una piazza come le altre".

Pensando, dunque, a quali obiettivi?

"In quanto neopromossi non mi aspetto una stagione facile. Tuttavia, remando tutti nella stessa direzione sono sicuro che riusciremo a costruire una squadra in grado di consolidare la categoria. Concetti che in materia di programmi futuri sono stati amplificati dal Presidente Andrea Bertolini. Stiamo lavorando per dare al Portogruaro una struttura organizzativa in grado di supportare la D. Dopo quattro campionati al vertice ha sottolineato - il prossimo anno non ci sentiamo nelle condizioni di fare proclami. Questo spero che i tifosi lo capiscano, dato che affronteremo un torneo per noi tutto nuovo. Partiremo umili, sapendo di avere tutto da imparare. Per quel che mi riguarda, metterei la firma per una tranquilla salvezza". L'altra voce mancante allo staff societario era quella del direttore sportivo: sarà ricoperto da Alessio Sestu, grande protagonista della promozione. Dopo aver messo in bellezza la parola fine ad una fulgida carriera di calciatore spesa tra Serie A, B e Lega Pro, passa adesso dietro una scrivania. "Sono grato al Presidente Bertolini - ha dichiarato - questa era un'occasione da prendere al volo. Con il mister si è creato un rapporto fantastico che renderà più facile il mio nuovo compito. Da domani incominceremo a gettare le basi di quello che sarà il Portogruaro del futuro". Una squadra che si farà forza sullo zoccolo duro che si è conquistato la D, scelta che obbligherà i granata ad allenarsi sempre in orario serale.