Portogruaro femminile, è addio con mister Bisioli

ll Portogruaro calcio femminile saluta mister Vinicio Bisioli e lo ringrazia per l'impegno e la professionalità con cui ha guidato la prima squadra da fine novembre fino al termine dell'ultimo campionato, rimanendo un punto di riferimento in mezzo alle difficoltà e agli infortuni che hanno complicato il cammino delle granata. A Vinicio va un sincero e affettuoso augurio per il futuro.

Al momento la società è alla ricerca di un nuovo tecnico, il cui nome sarà comunicato nei prossimi giorni.