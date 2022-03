Portogruaro non supera l'ostacolo Caorle

Dopo un quarto d'ora di maggior possesso palla locale, ma senza particolare opportunità, il Porto ha sui piedi di Costa il pallone del vantaggio. Il tutto nasce da un errato disimpegno del portiere litoraneo, sul quale l'attaccante portogruarese si inserisce, ma non riesce, a porta vuota, a dare adeguata forza al tiro facendosi neutralizzare la conclusione a colpo sicuro da un difensore. Un episodio che, tuttavia, resterà isolato nel corso del primo tempo, durante il quale gli avanti portogruaresi vengono resi inoffensivi da un'attenta retroguardia litoranea. Anche gli ospiti rossogialloblu rischiano di far male alla mezz'ora, quando Cervesato, innescato davanti a Mason da un lungo lancio, viene anticipato in uscita dal portiere. Il laterale, ex granata, dialogando con il suo gemello Della Bianca, si evidenzia subito dopo anche per un'altra conclusione insidiosa, sulla quale Mason ci mette la punta delle dita riuscendo ad alzare oltre la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa, almeno nelle intenzioni, il Portogruaro vorrebbe provare a cambiare marcia, ma dopo un paio di buone giocate iniziali, si lasciano insidiare da un CLS che ad un certo punto ha provato anche a vincerlo questo derby, andando due volte in gol, ma in entrambe le occasioni venendo fermato dalla bandierina alzata dell'assistente arbitrale tra qualche perplessità. Il Porto si vede in piena Zona Cesarini, quando è Lirussi a trovarsi sui piedi l'occasione del vantaggio, ma fallisce davanti al portiere. Finale con un intervento da rigore di Cester su Burigotto, sul quale il direttore di gara sorvola tra le proteste portogruaresi.