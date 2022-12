Serie D, il Portogruaro perde 2-1 con la Virtus Bolzano e scivola all'ultimo posto

Il Portogruaro perde 2-1 in casa con la Virtus Bolzano e scivola all'ultimo posto della classifica. Un risultato decisamente amaro per i granata che hanno disputato una buona gara ma sono rimasti a mani vuote.

L'inizio di partita è decisamente di stampo granata, sfiora subito il gol Peresin ma salva Bussi. Al 12' Porto avanti, Peresin tira, respinge Pircher e da posizione defilata insacca Franceschini. Passano pochi minuti e i biancorosso pareggiano con un colpo di testa di Okoli. Al 22' lancio per Bonaldi, Pircher respinge, come nel primo gol Franceschini va in ribattuta ma la palla sbatte sulla traversa. L'ultima emozione è un gol annullato a Kaptina per fuorigioco.

Nel secondo tempo i granata si divorano il 2-1: all'8' palla in mezzo per Ferramisco che da pochi passi clamorosamente calcia addosso al portiere avversario. Al 24' invece Zanin va a un passo dal gol ma una deviazione in mischia strozza l'urlo in gola. Quando ormai il pari pareva definitivo per il Portogruaro arrivava la doccia fredda: al 44' palla in area, Kaptina prova il tiro e sorprende Muraca. A partita ormai finita rosso a Bertoia per proteste.