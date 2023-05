Serie D, il Portogruaro pareggia a Torviscosa e retrocede in Eccellenza

TORVISCOSA - PORTOGRUARO 0-0

Torviscosa (4-2-3-1): Ioan, Toso, Cucchiaro, Zetto, Pratolino, Tuniz, Bertoni, Grudina, Ciriello, Garbero, Novati. All. Pittilino.

Portogruaro (4-3-3): Muraca, Cofini, Bertoia, Zamuner, Lirussi, Alcantara, Peresin, Franceschini, Ferramisco, Rodriguez, Bronzin. All. Conte.

Reti:

Arbitro: Gasperotti di Rovereto (assistenti Macchi di Gallarate e De Tommaso di Voghera).

Note: espulso Grudina per somma di ammonizioni al 51' del st. Ammoniti Franceschini, Bertoia, Zamuner, Zetto, Ferramisco, Pratolino, Pittilino. Angoli 4-3. Recuperi pt 3', st 8', pts 0', sts 3'. Spettatori 1000 circa.

Torviscosa. Il Portogruaro non passa a Torviscosa e retrocede in Eccellenza: i granata pareggiano a reti bianche lo spareggio salvezza e fanno ritorno nella serie inferiore dopo solo un anno. Al Tonello è stata una brutta partita, come abbastanza da previsioni, dove il Porto ha evidenziate le carenze che l'hanno fatto chiudere al quartultimo posto della classifica. Il cuore non basta, in Serie D serve qualcosa di più che a squadra evidentemente manca. Dopo 90 con qualche occasione da ambo le parti, l'espulsione di Grudina poteva favorire nei supplementari i granata che invece hanno creato qualcosa di serio solo nel finale: troppo poco per pensare di vincere contro un Torviscosa ordinato e che comunque non ha fatto le barricate oggi.

Maglia bianca con inserti azzurri per il Torviscosa, schierato Pittilino con il 4-2-3-1: Grudina mediano insieme a Zetto, Bertoni più avanzato, di punta Ciriello. Maurco Conte per il Portogruaro opta per un modulo speculare: squalificato Dal Compare e D'Odorico non al meglio, i granata, oggi in divisa nera, vanno a 4 dietro con Franceschini e Bronzin terzini, le ali d'attacco sono invece Alcanara e Lirussi. Al 5' ripartenza del Portogruaro con Rodriguez che allarga per Alcantara, il quale non tira ma rimette in mezzo, Rodriguez anticipato dalla difesa di casa. Il Porto al 9' si divora il vantaggio: Bertoia serve Franceschini sul filo del fuorigioco, l'esterno scende sulla fascia e mette in mezzo per Alcantara che clamorosa tira alto da dieci metri. Il Torviscosa si fa vedere al 19' con un tiro di Novati, Muraca respinge corto, l'azione prosegue e termina con un fallo in attacco. Al 24' invece mette in mezzo Novati, Ciriello devia in modo maldestro una palla invitante. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti: al 31' traversone di Garbero, Bertoni di testa manda alto. Dopo un bell'inizio fioccano le errori, la tensione è palpabile e il gioco ne risente. Torviscosa più reattivo sulle palle vaganti, al 40' ci prova senza troppa fortuna Zetto. Al 42' rischia grosso il già ammonito Zamuner che trattiene Ciriello, l'arbitro non segnala neanche il fallo. Un minuto dopo buco centrale della difesa di casa, Ferramisco serve Rodriguez che ci mette tantissimo per calciare e viene chiuso da Toso. A fine primo tempo contropiede per il Torviscosa, Bertoni spreca tutto e sbaglia il passaggio per Ciriello, Bronzin sbroglia il pericolo: finiscono così i primi 45 minuti.

Al 2' della ripresa gran sinistro di Bertoni dal limite che si spegne di poco a lato. Al 10' invece contatto lieve tra Cofini e Novati che si tuffa abbastanza vistosamente. E' un Portogruaro che fa fatica a costruire, le azioni si spengono sempre poco dopo la metà campo. Non che il Torviscosa dall'altro lato esprime un calcio spumeggiante, anzi tutt'altro, però la squadra di Pittilino tiene bene il campo quanto meno. Al 12' retropassio corto di Pratolino, Ioan legge bene l'azione e anticipa Alcantara: i due giocatori si scontrano e il portiere del Torviscosa è costretto a uscire. Al 20' cross di Lirussi, Alcantara in tuffo non ci arriva. Al 38' mischione davanti alla porta di Muraca, salva Franceschini. Il Torviscosa a un minuto dalla fine si divora il colpo del KO: Gubellini va via a Zamuner ma poi davanti al portiere tira fuori. Al 50' punizione dal limite per il Porto, il tiro di Bonaldi si infrange sulla barriera. Un minuto dopo ingenuità di Grudina che interviene su Franceschini e si becca il secondo giallo. Si va ai supplementari.

Nei 15 minuti di extra time nonostante i cambi le emozioni si racchiudono in un minuto. Al 3' la palla arriva a Costa che dal limite va al tiro, la sfera viene deviata e termina di poco in corner. Sugli svilippi dell'angolo la sfera arriva dalle parti di Bonaldi che troverebbe il gol ma viene subito annullato. Nel secondo supplementare il Portogruaro assedia, piuttosto tardivamente però, la porta di Fabris: al 1' lancio lungo, D'Odorico spizza per Costa che però non ci arriva. Situazione simile al 9' quando è D'Odorico a non toccare sulla spizzata di Alcantara. Al 10' mischia in area, vengono murati sia D'Odorico sia Bonaldi. Al 12' tiro-cross potente di Franceschini, nessuno tocca e palla sul fondo. L'ultima emozione al 14' quando c'è un mucchio selvaggio davanti a Fabris dopo una punizione di Franceschini: la palla non entra. Il Portogruaro non segna e retrocede in Eccellenza.