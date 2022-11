Serie D, Portogruaro sconfitto dal Torviscosa: il commento del tecnico Mauro Conte a fine gara

Pesante sconfitta interna per il Portogruaro viene battuto 1-0 dal Torviscosa, vincente grazie a un rigore di Grudina al 10' del secondo tempo. I granata non hanno fatto malissimo ma ancora una volta si è evidenziata la difficoltà della squadra a concretizzare che è costata al Porto la settima sconfitta stagionale.

A fine gara l'allenatore portogruarese Mauro Conte ha commentato così il risultato: "C'è rammarico per aver buttato via per l'ennesima volta la possibilità di far punti, la partita è stata equilibrata e potevamo portarla a casa così come domenica scorsa. Stiamo facendo regali, ogni punto per noi è importante e bisogna darsi una regolata. Così si rischia di mancare il nostro obiettivo. Commettiamo errori evitabili troppo spesso, in questa categoria vengono puniti e dobbiamo migliorare in fretta. Anche domenica scorsa avremmo dovuto fare almeno un punto e invece siamo tornati a mane vuote. Faccio mea culpa prima di tutto, dobbiamo essere bravi a migliorare subito perchè il campionato non ci aspetta. Abbiamo indubbiamente delle difficoltà a livello di organico, se stiamo a piangerci addosso non andiamo però da nessuna parte. Si riapre il mercato e vedremo con la società di migliorare le lacune.