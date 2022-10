Il Venezia affronta l'Ascoli: «I risultati si trovino con le prestazioni in campo»

Alla vigilia della Giornata 11 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare l’Ascoli in una sfida casalinga alle 14 di domani, il tecnico arancioneroverde Ivan Javor?i? ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



«Torniamo in casa reduci da un pareggio molto teso contro il Brescia e da una settimana di preparazione intensa, dove abbiamo lavorato sulle criticità e sui punti di forza riscontrati nelle ultime cinque partite. Il sistema di gioco dell’Ascoli è simile al nostro: con un modulo a specchio, quella di domani può essere una partita di duelli. La mia idea di gioco non prevede il concetto di ‘formazione tipo’, qui a Venezia: credo nello studio del singolo avversario e anche domani, come nelle ultime partite, potremmo presentare delle soluzioni alternative nei vari reparti. Dobbiamo puntare sulla combinazione fra i nostri veterani, che si dimostrano sempre determinanti quando scendono in campo, come abbiamo modo di vedere ogni weekend, e i nuovi innesti, sia giovani che esperti, tutti pensati per diventare giocatori di peso nelle dinamiche del Venezia. Non sono una persona scaramantica, sono dell’idea che i risultati si trovino con le prestazioni in campo e con la serietà nella preparazione. In momenti come questi, il lavoro della squadra va svolto senza troppo clamore: dovrà essere il campo a parlare per noi».

Sono 23 i giocatori convocati. Portieri: Bruno Bertinato, Niki Mäenpää, Jesse Joronen. Difensori: Antonio Candela, Pietro Ceccaroni, Luca Ceppitelli, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Michael Svoboda, Harvey St Clair, Maximilian Ullmann, Przemys?aw Wi?niewski, Facundo Zabala. Centrocampisti: Magnus Andersen, Domen ?rnigoi, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Jack de Vries, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.