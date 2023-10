Il Venezia affronta il Pisa di Aquilani: obiettivo rialzarsi

Calcio d'inizio alle 16.15 per la partita del Venezia contro il Pisa, tredicesimo in classifica. Gli arancioneroverdi, quarti in classifica, affronteranno i toscani di Alberto Aquilani con l'intento di riprendersi subito dalla sconfitta contro la Reggiana. Il Pisa dovrà cercare punti per allontanarsi dalla zona playout.

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la giornata 11 di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Pisa domani alle ore 16:15 allo stadio Pier Luigi Penzo. Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Purg Gregor. Difensori: Giorgio Altare, Lorenzo Busato, Antonio Candela, Ali Dembélé, Marco Modolo, Marin Šverko, Maximilian Ullmann. Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Mato Jajalo, Nunzio Lella, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.