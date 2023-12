Prima Categoria, ancora un cambio in panchina per la Miranese

Secondo cambio in panchina stagione per la Miranese che si è ufficialmente separata da Alberto Saletti, la cui avventura in bianconero è durata poche settimane. L'ex tecnico del Marghera era infatti subentrato a Giuseppe Mattia ad ottobre.

La Miranese, 13esima con 14 punti, riparte ora da Pasquale Bettin: tecnico di grande esperienza, negli ultimi anni ha allenato Dolo Pianiga e San Giorgio in Bosco.