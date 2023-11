Prima Categoria, avvicendamento tra i pali della Miranese

Novità in porta per la Miranese. La società comunica che il portiere Leonardo Dell'Olivo non fa più parte della rosa della Prima Squadra. A rinforzare arriva Elia Ziliotto dal Margherà che farà parte della Miranese di Saletti insieme all'allenatore dei portieri Denis Rebeschin.

Classe '94, ex Union Pro e Pro Venezia, in questa stagione Ziliotto non è mai sceso in campo con gli oro-granata.