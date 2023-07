Prima Categoria, bel colpo in mediana per il Teglio Veneto

Oscar Michielon è un nuovo giocatore del Teglio Veneto.



Centrocampista duttile classe '92, arriva dalla Spal Cordovado (Eccellenza friulana), con la quale ha militato diversi anni tra Promozione ed Eccellenza. Per lui esperienze anche con Codroipo (Eccellenza friulana) e Sesto Bagnarola (Promozione friulana). Ritorna a giocare in Veneto dopo dieci anni dalla stagione 2012-2013 a Gruaro in Promozione.