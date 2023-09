Prima Categoria, il Fossò cala il poker sull'Aurora Legnaro

FOSSÒ - AURORA LEGNARO 4-1



FOSSÒ: Isotti, Zanta, Favero, Manetti, Quaglio, Randazzo (46’ s.t. Gazzea), Scarpa, Franzoso, Chinellato (39’ s.t. Sbrogiò), Conventi (24’ s.t. Lacovara), Rossi (17’ s.t. Omaggio). All. Andrea Stocco.

AURORA LEGNARO: Murano, Finotti, Maicol Faggian (39’ s.t. Nicolò Monetti), Pulze, Callegaro, Beneduce, Bressan, Pittaro, Enrico Monetti, Mennella (1’ s.t. Baldin, dal 43’ s.t. Omar), Incognito (28’ s.t. Pedron). All. Matteo Lunardon.

ARBITRO: Romano di Mestre.

RETI: 10’ p.t. Conventi (rigore), 9’ s.t. Baldin, 20’ s.t. Scarpa, 38’ s.t. Lacovara, 45’ s.t. Sbrogiò.

NOTE: Spettatori 130 circa. Ammoniti Favero, Manetti, Pulze, Bressan, Pittaro e Enrico Monetti. Recuperi: 2’ e 4’.

Fossò col vento in poppa: la squadra di mister Stocco rifila quattro reti all'Aurora Legnaro e resta al comando a punteggio pieno. AIl pomeriggio è subito in discesa sper i giallorossi, che vanno avanti al 10’ per un rigore di Conventi. In avvio di ripresa è il neoentrato Baldin a trovare l’1-1, conquistando il secondo penalty di giornata e trasformandolo in due tempi, ribadendo in rete la resinta di Isotti. A far saltare il banco è nuovamente il Fossò che conquista i tre punti andando a segno altre tre volte nel giro di un quarto d'ora con Scara, Lacovara e Sbrogiò.