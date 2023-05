Prima Categoria, il Teglio Veneto si affida a Tonino Conversano

Fumata bianca in casa Teglio Veneto: i granata hanno ufficializzato l'arrivo di Tonino Conversano come nuovo allenatore. L'ex La Salute, Spal Cordovado e Codroipo prende il posto di Paolo Davì. Per lui è un ritorno in quanto vent'anni fa aveva allenato la formazione degli Allievi.



Di seguito il comunicato del club: "La Società comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la prossima stagione con Mister Tonino Conversano. Il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra vanta numerose esperienze tra Veneto e Friuli. La Società ha individuato in lui la figura più adatta a guidare la formazione granata nel suo percorso di crescita e miglioramento".