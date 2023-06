Prima Categoria, l'ex professionista Stefano Favret firma con il Teglio Veneto

Il mercato del Teglio Veneto parte con il botto, e che botto: nella prossima stagione vestirà la maglia granata Stefano Favret. Un vero colpo da 90 per il neo diesse Christian Gruarin.



Classe '81, centrocampista che non ha bisogno di tante presentazioni (oltre 300 presenze in Serie C2), negli ultimi anni ha legato il suo nome al Portogruaro: tornato nel 2018 dopo un decennio, per quattro anni è stato il capitano dei granata, segnando l'anno scorso il gol decisivo nello spareggio promozione con il Villafranca Veronese. Appesi gli scarpini al chiodo, è stato il vice allenatore di Mauro Conte nel campionato di Serie D chiuso con un'amara retrocessione ai playout.



Ora si rimette gli scarpini per indossare la maglia del Teglio in Prima Categoria: i colori sociali sono gli stessi del Porto, un segno del destino?