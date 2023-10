Prima Categoria, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 10 Ottobre 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre veneziane di Prima Categoria:

NUOVO SAN PIETRO - LIONS VILLANOVA

A scioglimento della riserva. Nuovo San Pietro ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata l'8.10.2023 contro la società Lions Villanova, lamentando che al 51º del II tempo la squadra avversaria avrebbe giocato con un giocatore in più per essersi trattenuto il numero 10, sostituito col n.16. Afferma che sarebbe stata richiamata l'attenzione dell'A. che, nonostante le assicurazioni, non ne avrebbe dato atto nel referto. Non sono pervenute osservazioni dalla reclamata. Il G.S. rileva che il reclamo, contrariamente alle indicazioni da tempo comunicate, la reclamante ha inviato il reclamo anche ad altri destinatari, oltre all'ufficio competente: di particolare derimente rilevanza quella al CRV, destinatario espressamente da escludere a tutele d'imparzialità e autonomia del giudice sportivo. Il ricorso si appalesa, per ciò, inammissibile; per completezza si rende opportuno precisare che sarebbe stato comunque inaccoglibile per carenza d'interesse, atteso che la parte reclamante deve anche e soprattutto esporre le ragioni, per le quali l'irregolarità avrebbe influito sul risultato della competizione, che nel caso, sono assenti. Il risultato ottenuto sul campo Nuovo San Pietro - Lions Villanova 2 a 3 va confermato.

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare a Nicola Ghedini (Libertas Ceggia)

Squalifica per una gara a Matteo Vianello (Lido di Venezia) e Riccardo Causin (Oriago).

CALCIATORI NON ESPULSI

Ammonizione con diffida (IV infrazione) per Edoardo Favero (Fossò) e Nicolas Busetto (Nuovo San Pietro).