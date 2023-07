Prima Categoria, lo Jesolo rinforza l'attacco con Umberto Miolli

Gran bel colpo in attacco per il direttore sportivo dello Jesolo, Alessandro Grespan, che riesce a portare in riva al mare l'attaccante Umberto Miolli.



Classe '96, Miolli compirà 27 anni in ottobre, proviene dalla Spal Cordovado (Eccellenza friulana) dove ha segnato 7 reti contribuendo in maniera importante al raggiungimento del 4° posto in campionato. Cresciuto nella florida scuola calcio della LiventinaGorghense, Umberto è stato un obiettivo di tante squadre in questi anni: ha debuttato in Eccellenza con il team di Motta nella stagione 2014/15 siglando due gol, poi è passato in Promozione all’Opitergina (8 centri), rientrato di nuovo alla Liventina ha calcato la serie D e di nuovo l’Eccellenza per poi passare al Caorle-La Salute in Promozione, al Ponte Crepaldo in Prima Categoria, al Portogruaro e al Noventa, mentre più di recente è andato in doppia cifra a Bibione (2021/22 in Prima con 16 gol) fino al passaggio in Friuli col team di Cordovado.