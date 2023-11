Prima Categoria, lo Jesolo rinforza la difesa

Lo Jesolo, capolista nel girone H di Prima Categoria, non vuole lasciare nulla al caso e rimpolpa il reparto difensivo. Arriva infatti Nicola Pastrello, giocatore classe '99 nell'ultimo anno al Team Biancorossi. Passato per il settore giovanile della Liventina, ha giocato anche con Pravisdomini in Promozione friulana e Cavallino.

La formazione nerazzurra domenica prossima sarà impegnato sul campo del Fossalta Piave per quello che è un vero e proprio testacoda.