Prima Categoria, Montagner e Guglielmini al San Stino

Altri due rinforzi per il San Stino che arriva così a quattro acquisti in totale: vestiranno la maglia biancoceleste Matteo Montagner e Riccardo Guglielmini, entrambi ex del Bibione.



Classe '93, terzino destro, Montagner ha giocato anche con Pramaggiore e Julia Sagittaria. Di quattro anni più giovane, centrale di centrocampo, Guglielmini ha militato sempre tra Prima Categoria e Promozione friulana (Sesto Bagnarola, Julia Sagittaria e Camino).



Martedì scorso erano stati ufficializzati Umberto Rosso e Tommaso Pavan.