Prima Categoria, movimenti di mercato per le veneziane

Bel colpo di mercato del San Stino: il ds Andrea Borgolotto ha trovato l'accordo con il difensore Alex Biasi Manolache, l'anno scorso prima al CLS e poi alla Julia Sagittaria. Classe '96, centrale, ha giocato nei settori giovanili di Inter e Verona. In seguito ha indossato le maglie di Sacilese, Altovicentino, Montebelluna, Portomansuè e Nervesa.

Restando nel girone H il Marghera ha tesserato il portiere classe 2000 Lorenzo Grego, ex Loreo e Abano, mentre il Fossalta Piave il difensore del 2005 Antonio Saboanu dallo Jesolo. Due volti nuovi per il Bibione, già visti in campo domenica scorsa: il terzino Nicola De Marchi, un ritorno, e il centrocamista classe 2001 Davide Hoxha, ex Brian Lignano.