Prima Categoria, pochi innesti mirati per una Libertas Ceggia che riparte con slancio

Dopo aver sfiorato la Promozione nel 2022, l'anno scorso la Libertas Ceggia ha avuto una stagione decisamente difficile: partita per fare bene, ha avuto un numero impressionati di infortuni e vicissitudini varie che hanno costretto la squadra a lottare per la salvezza fino all'ultimo turno.

Archiviata quest'annata storta, la squadra biancoceleste guarda con rinnovate ambizioni al nuovo anno. Confermato l'allenatore Thomas Zoggia e buona parte del gruppo storico (Carrer, Donadon, Ghedini, Zangrando, Chiumento, Barck, Rizk, ecc), il diesso Lorenzo Gobbo è intervenuto in maniera chirurgica sul mercato. Sono infatti quattro gli innesti: i difensori centrali Alberto Furlan (1999) dal San Stino e Mattia Serafin (1994) dal Team Biancorossi, il centrocampista offensivo Alessio Frasson (1998) dal San Stino e l'attaccante Nicolò Solighetto (1999) dal Cavallino.

"La nostra idea era rafforzare la rosa con degli inserimenti mirati senza stravolgere il gruppo storico, formato da amici prima di tutto - ci dice il ds Gobbo - sono arrivati due centrali difensivi, un centrocampista e un attaccante, giocatori che vanno a sistemare i punti carenti e hann un curriculum giusto. Arriviamo da una stagione a dir poco tormentata, la squadra era competitiva per confermare quanto fatto l'anno prima ma abbiamo subito una serie tremenda di infortuni. Abbiamo infatti perso subiti i centrali titolari Fall e Moro, capitan Carrer è stato fuori per 4 mesi, Donadon ha perso almeno metà anno, Ghedini tutto il ritorno, Ferrazzo ha avuto una serie di problemi. Questo più tutto il resto, in sostanza non abbiamo mai potuto schierare la squadra titolare. Sono alla fine stati bravi i ragazzi a compattarsi e a salvarsi senza fare i playout. Non abbiamo obiettivi dichiarati per questa stagione: posso solo dire che se la squadra è al completo è molto forte e può giocarsela con tutti".