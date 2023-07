Dopo le diverse partenze il Bibione ufficializza i primi due acquisti.

Arrivano a disposizione del nuovo tecnico Alessandro Gabatel i difensori Said Ez Zahiri e Filippo Bettio: classe '96, ex Pramaggiore e Annonese, torna in biancoceleste dopo 5 anni. Bettio invece, classe 2003, ex Brian Lignano Juniores, arriva dall'Unione Basso Friuli.